Токаев предложил провести в Казахстане референдум об однопалатном парламенте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от двухпалатного к однопалатному парламенту. На проведение общественной дискуссии, по его словам, уйдет не менее года, а общенациональный референдум может пройти в 2027-м.

Как напомнил господин Токаев, по результатам референдума 2022 года проведена реформа президентской власти. «Стоять на одном месте нельзя, нужно думать о будущем страны и последующих поколениях … Реформы — это постоянный процесс, они будут разрабатываться по мере появления реального общественного запроса»,— сказал президент Казахстана в ежегодном послании гражданам (цитата по Zakon).

Как уточнил Касым-Жомарт Токаев, однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам. С 1995 года в Казахстане действует двухпалатный парламент, который состоит из Сената и Мажилиса. Депутаты нижней палаты избираются как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.