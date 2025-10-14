В Казахстане изменят 40 статей конституции ради парламентской реформы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для проведения парламентской реформы в стране необходимо внести изменения в 40 статей конституции. Он отметил, что такой процесс сравним по своим масштабам с принятием нового основного закона.

«Для меня как для главы государства парламент является ключевым элементом политической системы страны. Поэтому, прежде всего, потребуется внести ряд поправок в конституцию. Изменения затронут около 40 статей основного закона»,— сказал господин Токаев на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе (цитата по «КазТАГ»).

По словам президента, после этого нужно привести в соответствие «более 50 кодексов и законов», а также как минимум 10 конституционных законов. Он призвал проводить все реформы «на основе эволюционного подхода», отталкиваясь от запросов граждан.

В начале сентября Касым-Жомарт Токаев предложил реформу — переход от двухпалатного к однопалатному парламенту. Депутатов избирать в него будут только по партийным спискам. По расчетам президента, на проведение общественной дискуссии уйдет не менее года, а общенациональный референдум может пройти в 2027-м.

С 1995 года в Казахстане действует двухпалатный парламент, который состоит из Сената и Мажилиса. Депутаты нижней палаты избираются как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.