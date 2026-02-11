«Ак Барс» досрочно вышел в play-off КХЛ

Казанский «Ак Барс» гарантировал себе участие в play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно после победы челябинского «Трактора» над хабаровским «Амуром».

«Трактор» на выезде обыграл «Амур» — 6:5. К середине второго периода челябинцы уступали со счетом 1:4, однако им удалось отыграться и повести. Автором победного гола стал Михаил Григоренко.

Благодаря победе «Трактора» «Амур» лишился математических шансов обогнать «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции. Хабаровчане занимают девятое место, набрав 45 очков в 54 матчах. Казанцы с 78 баллами по итогам 54 встреч располагаются на третьей строке.

С момента основания КХЛ в 2008 году «Ак Барс» каждый год принимал участие в play-off. Трижды клуб становился обладателем трофея (2009, 2010, 2018).

Ранее в play-off досрочно вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и действующий чемпион КХЛ ярославский «Локомотив». Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта.

Таисия Орлова