С России хотят спросить за Асада

Сохранение российских военных баз в Сирии представляет собой вызов интересам США. С таким утверждением выступили участники слушаний, состоявшихся в Палате представителей Конгресса вечером во вторник, 10 февраля. По мнению конгрессменов, присутствие Москвы может угрожать отношениям между Вашингтоном и Дамаском. Американские законодатели недовольны и тем, что российская сторона не выдает бывшего президента Башара Асада, экстрадиции которого добивается переходное правительство Сирии. Участники заседания осознают, что убедить сирийские власти лишить Москву доступа к военным объектам будет не так-то просто, но они пообещали, что будут над этим работать.

Слушания, посвященные будущему Сирии, прошли вечером 10 февраля в Комитете Палаты представителей США по иностранным делам. Его председатель Брайан Маст, открывая заседание, обратил внимание на то, что переходное правительство Арабской Республики, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, за год допустило слишком много инцидентов, заставляющих усомниться, что оно находится на «пути к мирному, демократическому управлению». Среди факторов, вызвавших серьезную обеспокоенность Конгресса, господин Маст выделил продолжающееся военное присутствие России. «Они (российские власти.— “Ъ”) до сих пор укрывают Башара Асада, и сирийский народ хочет, чтобы его вернули для восстановления справедливости,— добавил конгрессмен-республиканец.— Это точно проблема, за решение которой нам нужно бороться».

В свою очередь, республиканка Янг Ким привела сообщения, согласно которым российская сторона весной прошлого года направила Сирии нефтепродукты танкерами, находящимися под американскими санкциями, а также партию пшеницы, которая, как убеждена госпожа Ким, принадлежит Украине.

Другой участник слушаний — бывший спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заметил, что сохранение за Россией двух ее военных баз — пункта материально-технического обеспечения ВМФ в провинции Тартус, а также авиабазы Хмеймим в провинции Латакия — «осложнит отношения Вашингтона с Дамаском». Впрочем, бывший дипломат напомнил, что американские союзники Турция и Израиль, между которыми существуют серьезные трения, не против российского военного присутствия, рассматривая его как буфер. В этой ситуации, рассудил бывший спецпредставитель, убедить Ахмеда аш-Шараа отказаться от сотрудничества с Россией будет крайне сложно.

Если Москва будет вмешиваться во внутренние дела Сирии или помогать Ирану восстановить там свои позиции, то это действительно должно стать «красной линией» для Вашингтона, пояснил господин Джеффри.

Но подобный вопрос, сказал он, нужно обсуждать уже после того, как будут устранены другие трудности, преследующие Сирию и входящие в список американских приоритетов,— это угроза этноконфессионального насилия, а также активность местных ячеек «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено), ответственных за убийство 13 декабря 2025 года в Пальмире двух американских граждан — военнослужащего и гражданского переводчика.

При этом, по мнению господина Джеффри, США не нужно полностью выводить свой военный контингент из Сирии. «Считаю, что самый значительный вклад, который вы могли бы внести — потому что именно здесь, как мне кажется, администрация президента может колебаться,— это оставить небольшое количество войск США»,— сказал экс-дипломат, обращаясь к членам Комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Ровно год назад на вопрос российских баз обращал внимание и Комитет Сената США по международным отношениям. Его председатель Джим Риш был более категоричен: он хотел обязать Дамаск закрыть для Москвы доступ к военным объектам, считая это важным условием снятия американских санкций. Однако в итоге санкции без каких-либо условий были почти полностью сняты по распоряжению президента Дональда Трампа, настаивавшего на том, что переходному правительству Сирии нужно дать шанс.

Сама команда американского лидера в публичном поле поднимала тему российско-сирийского партнерства нечасто. На первом плане в сирийской повестке Белого дома значится прекращение вспышек насилия на этноконфессиональной почве, случавшихся за минувший год чаще всего по вине сторонников аш-Шараа, налаживание контактов между сирийской администрацией и Израилем, а также искоренение ячеек ИГ (признано в России террористическим и запрещено).

Как пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, точка зрения Брайана Маста не противоречит позиции Дональда Трампа, который ранее приветствовал свержение Башара Асада, а потом провел встречу с Ахмедом аш-Шараа. «Тогда Трамп выражал сомнение относительно российского присутствия в регионе,— пояснил собеседник “Ъ”.— Не исключено, что сам факт получения Асадом убежища в нашем государстве вызывает негодование действующих властей США». Вполне вероятно, что Брайан Маст, который проявляет лояльность к действующей администрации, «просто выражает истинную позицию американского лидера, воспринимающего Россию как соперника вопреки его относительно дружественной риторике в отношении Владимира Путина», предположил господин Кошкин.

