Почти на 13% снизился объем выданных кредитов в Удмуртии в 2025 году

На 12,8% сократился объем выданных рублевых кредитов в Удмуртии в 2025 году, опустившись до 241 млрд руб. При этом задолженность по кредитам достигла 427 млрд руб., из которых 61% — жилищные, оставшиеся — потребительские. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата со ссылкой на ЦБ РФ.

Среди всего объема кредитов, выданных в республике в 2025 году, 76% пришлось на потребкредиты, а 24% — жилищные. В сравнении с 2024 годом, процентные изменения невелики: тогда было взято 78% потребкредитов и 22% жилищных.

Количество выданных жилищных кредитов год к году сократилось на 30,9%, до 14,5 тыс. При этом в 2025 году периодом с самым большим числом взятых кредитов по названной категории стал четвертый квартал: на него пришлось 6,02 тыс. займов. Для сравнения, в 2024 году популярным по кредитованию был второй квартал — 7,4 тыс. единиц взятых жилищных кредитов. Кроме того, на 3,8% увеличился срок кредитования — до 317 месяцев.

Напомним, в январе 2026 года, в сравнении с декабрем 2025, в Удмуртии на 15,3% снизилась выдача потребкредитов. По мнению экспертов Национального бюро кредитных историй, это частью общей тенденции, наблюдаемой на рынке потребительского кредитования.

Владислав Галичанин