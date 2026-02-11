В Удмуртии наблюдается снижение выдачи потребительских кредитов на 15%

В Удмуртии в январе было выдано 14,4 тыс. потребительских кредитов, что на 15,3% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), это сокращение стало частью более широкой тенденции, наблюдаемой на рынке потребительского кредитования.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в стране было выдано 1,38 млн потребкредитов, что на 14,5% меньше декабрьских значений. На фоне общего снижения выдачи потребкредитов в России, которое продолжается третий месяц подряд, Удмуртия также испытывает давление со стороны ухудшения качества заявителей и снижения спроса на кредиты. Кредиторы становятся более осторожными и ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и показателем долговой нагрузки не более 50%.

Напомним, доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Удмуртии в январе составила 79,2%, что на 4,6 п. п. больше по сравнению с январем 2025 года.

Анастасия Лопатина