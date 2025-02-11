На 65% сократилось число жилищных кредитов в Удмуртии

Общий объем выданных кредитов в Удмуртии в 2024 году достиг 274 млрд руб., из которых 22% пришлось на жилищные кредиты, а 78% — на потребительские. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, задолженность по кредитам составила 58% для жилищных и 42% для потребительских займов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Количество выданных жилищных кредитов снизилось на 65,3%. За 2023 год было выдано 30,3 тыс. кредитов, в то время как в 2024 году — всего 19,8 тыс. Объем жилищных кредитов также уменьшился: в 2023 году он составил 86,9 млрд руб., а в 2024 году — 61,4 млрд.