Женское движение «Единой России» соберет предложения для программы партии

Жены и матери участников СВО примут участие в сборе предложений для новой «народной программы» «Единой России» (ЕР), с которой партия планирует идти на выборы в Госдуму. Об этом депутат Госдумы, федеральный координатор Женского движения ЕР Наталия Полуянова рассказала ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Полуянова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Наталия Полуянова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По ее словам, сбор инициатив стартовал 5 февраля и проходит по всей стране на базе женских клубов ЕР. К обсуждению в приоритетном порядке будут привлекаться матери, жены и вдовы военнослужащих. «Вопрос помощи и сопровождения военнослужащих и их семей для нас один из важнейших, их мнение нам крайне важно»,— подчеркнула госпожа Полуянова.

Женское движение подключили к формированию программного документа по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева. Как отметила депутат, женские клубы сегодня выступают площадками, объединяющими партийный актив, общественные организации, предпринимателей и граждан, нуждающихся в поддержке.

Сбор предложений будет проходить как во время крупных мероприятий с участием актива Женского движения, так и на локальных региональных площадках. Все инициативы планируется систематизировать и включить в «народную программу».

Процедура обсуждения, уточнила Наталия Полуянова, будет разделена на два блока: анализ реализации действующей «народной программы» в регионах и формирование новых предложений в ходе общественного обсуждения. Завершить работу планируется в преддверии форума Женского движения и предвыборного съезда «Единой России».

Анна Коломенская