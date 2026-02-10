Бастрыкин взял на контроль дело подростка, который принес оружие в школу в Югре

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу мальчика из Советского (ХМАО — Югра), который принес в школу топор, нож и пневматический пистолет в рюкзаке. Расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

14-летний подросток планировал напасть на учащихся, с которыми у него был конфликт. Оружие у мальчика забрал преподаватель.

Ребенка задержали правоохранители. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства).

Следственные органы начали проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Анна Капустина