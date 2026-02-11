Рост экономики Нижегородской области замедлился до 1,1% по итогам 2025 года

Объем валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области в 2025 году по предварительным итогам составил 1,1%. Об этом сообщили в региональном правительстве. В 2024 году рост составлял 3,3%, в 2023 году — 11,2%.

Наибольший рост за 2025 год отмечен в ИТ-секторе — на 8%, в розничной торговле — на 3,9% и в агропромышленном комплексе — на 4,6%. По обрабатывающим производствам он составил 1,1%.

Как писал «Ъ-Приволжье», в середине 2025 года власти региона прогнозировали замедление роста ВРП до 1,5-2%. По словам губернатора Глеба Никитина, самые пессимистичные прогнозы были о снижении показателя. Глава региона отметил, что макроэкономическая ситуация остается непростой, а кредитно-денежная политика профильных структур — жесткой.

Замгубернатора Егор Поляков добавил, что в 2026 году рост может дойти до 2% «Но, безусловно, результат будет зависеть от полноты решения экономических и неэкономических проблем»,— прокомментировал он.

Галина Шамберина