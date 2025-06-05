Нижегородские власти прогнозируют замедление роста ВРП до 1,5-2% к концу года

К концу 2025 года рост валового регионального продукта Нижегородской области может замедлиться до 1,5-2%. Об этом во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам первого квартала ВРП Нижегородской области вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. «Сейчас мы прогнозируем по итогам года, в принципе, даже меньше, чем сейчас по итогам трех месяцев. То есть ориентируемся на 1,5-2%»,— сказал господин Никитин (цитата по ТАСС).

При этом губернатор считает, что это будет «очень неплохой результат». По его словам, региональные власти видят снижение прибыли практически во всех отраслях. В связи со снижением прибыли снижается возможность по инвестированию. В результате это отражается на реализации инвестиционных проектов.

«У нас сейчас рост инвестиций по четырем месяцам, меня это даже, скорее, удивляет. То есть на самом деле мы оказались гораздо устойчивее, чем можно было ожидать»,— отметил глава региона. Он надеется, что инвесторы сохранят веру в то, что возможности по финансированию появятся, и что будет восстанавливаться спрос. В целом Глеб Никитин считает оптимистичными и удовлетворительными прогнозы по экономическому росту и результаты, которые показывает сейчас российская экономика.