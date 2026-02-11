Арбитраж не стал рассматривать спор об ипотеке актива тамбовского «Первомайскхиммаша»

Арбитражный суд Тамбовской области передал в областной суд иск регионального министерства имущественных отношений и госзаказа области к ПАО «Сбербанк России». Это следует из картотеки арбитражных дел. Спор связан с объектом недвижимости, фигурирующим в обстоятельствах банкротства тамбовского АО «Первомайскхиммаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Иск был принят в конце октября 2025 года. Чиновники требовали признать отсутствующим обременение в виде ипотеки, ранее установленное на объект недвижимости. Как следует из материалов суда, в собственности Тамбовской области находится нежилое помещение на первом и втором этажах площадью 2,6 тыс. кв. м на улице Горького, 18. Объект обременен ипотекой в пользу ПАО «Сбербанк России» на основании договора от 28 февраля 2018 года с АО «Первомайскхиммаш». Кроме прочего, в период с 2014 по 2015 годы между банком и химическим заводом был заключен ряд кредитных соглашений, в рамках которых минимущество Тамбовской области выступало залогодателем. В 2020 году было инициировано банкротство АО.

В ходе разбирательства суд принял решение привлечь в качестве соответчиков АО «Корпорация развития Тамбовской области», а также дочерние компании и поручителей обанкротившегося химпредприятия: ООО УК «Первомайскхиммаш», ООО «Первомайскхиммаш», ООО «МаксОйл», АО «Издательский дом "Мичуринск"», ТОГБУ «Тамбовская управляющая компания», индивидуальных предпринимателей Марину Ивашкину и Елену Косареву.

По данным Rusprofile, АО «Первомайскхиммаш» зарегистрировано в Тамбовской области в 2002 году и специализировалось на производстве металлических цистерн, резервуаров и емкостей. Уставный капитал компании составляет 90,1 млн руб. В отношении предприятия открыто конкурсное производство, конкурсный управляющий — Дмитрий Агапов. До него генеральным директором был Роман Зеленин. Последним владельцем общества до 31 декабря 2021 года значился комитет по управлению государственным имуществом Тамбовской области. По итогам 2024 года выручка компании составила 18 тыс. руб., убыток — 7,7 млн руб.

Многолетний кризис юрлиц «Первомайскхиммаша» мог завершиться с приходом инвестора — московского ООО «Инжелайн» Игоря Абаничева. Однако в декабре 2024 года ООО «Первомайскхиммаш» признали банкротом по иску ПАО «Сбербанк». Бывший владелец завода Олег Малышев, выступавший поручителем по кредитам завода, также обанкротился.

Анна Швечикова