Власти Тамбовской области пытаются снять обременение с активов «Первомайскхиммаша»

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству исковое заявление министерства имущественных отношений и госзаказа области к ПАО «Сбербанк России» с требованием признать отсутствующим обременение в виде ипотеки, установленной ранее на объект недвижимости, следует из материалов дела. О каком именно объекте идет речь, не уточняется, однако в качестве подтверждающих обстоятельств упоминается дело о банкротстве тамбовского АО «Первомайскхиммаш».

В качестве третьих лиц к делу привлечены управление Росреестра по Тамбовской области, АО «Корпорация развития Тамбовской области», а также АО «Первомайскхиммаш». Предварительное заседание назначено на 19 ноября.

Согласно данным Rusprofile, АО «Первомайскхиммаш» было зарегистрировано в Тамбовской области в 2002 году. Основной вид деятельности — производство металлических цистерн, резервуаров и емкостей. Уставный капитал — 90,1 млн руб. В отношении компании открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий — Дмитрий Агапов. До него гендиректором компании был Роман Зеленин. Последним владельцем общества (до 31 декабря 2021 года) фигурировал комитет по управлению госимуществом Тамбовской области. По итогам 2024 года выручка «Первомайскхиммаша» составила 18 тыс. руб., убыток — 7,7 млн руб.

Многолетний кризис юрлиц «Первомайскхиммаша» мог завершиться с приходом инвестора — московского ООО «Инжелайн» Игоря Абаничева. Однако в декабре 2024 года ООО «Первомайскхиммаш» признали банкротом по иску ПАО «Сбербанк». Бывший владелец завода Олег Малышев, выступавший поручителем по кредитам завода, также обанкротился.

Ульяна Ларионова