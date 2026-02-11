Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин назвал теракт в Беслане общероссийской болью, о которой нельзя забывать

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Северной Осетии Сергея Меняйло. Глава государства поручил продолжить программу социально-экономического развития Беслана, в том числе реабилитацию семей жертв теракта.

Господин Меняйло рассказал, что в 2025 году провели 49 мероприятий в память о погибших — в частности, в сентябре открыли первую очередь интерактивного музея. В этом году планируется достроить вторую очередь, и музей «будет полностью закончен с интерактивным наполнением».

«Это общероссийская боль. Не забывать об этом... И с людьми надо быть в контакте обязательно»,— прокомментировал президент (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин добавил, что «нужно и городом, и реабилитацией заниматься».

1 сентября 2004 года при захвате террористами школы в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, терроризме и захвате заложников. В прошлом году механизм помощи пострадавшим в теракте в Беслане продлили до 2030 года. На оплату специализированной медпомощи и реабилитации, а также санаторно-курортное лечение жертв в 2021–2028 годах выделят 603,3 млн руб.

О прошлогодней траурной вахте памяти в Беслане читайте в материале «Ъ» «Двадцать первый бесланский сентябрь».

Как Беслан хранит память о жертвах теракта

Траурные мероприятия в спортзале школы в Беслане, где в 2004 году произошел теракт, 1 сентября 2025 года

Траурные мероприятия в спортзале школы в Беслане, где в 2004 году произошел теракт, 1 сентября 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Участники мероприятий с фотографиями жертв теракта

Участники мероприятий с фотографиями жертв теракта

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Участники траурных мероприятий на территории мемориального комплекса «Город ангелов»

Участники траурных мероприятий на территории мемориального комплекса «Город ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Траурные мероприятия в спортзале школы, где боевики удерживали заложников

Траурные мероприятия в спортзале школы, где боевики удерживали заложников

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Участники траурных мероприятий

Участники траурных мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Траурные мероприятия, посвященные 21-й годовщине террористического акта в Беслане на территории мемориального комплекса в спортзале школы, где боевики удерживали заложников

Траурные мероприятия, посвященные 21-й годовщине террористического акта в Беслане на территории мемориального комплекса в спортзале школы, где боевики удерживали заложников

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Траурные мероприятия в спортзале школы в Беслане, где в 2004 году произошел теракт, 1 сентября 2025 года

Траурные мероприятия в спортзале школы в Беслане, где в 2004 году произошел теракт, 1 сентября 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев  /  купить фото

Мемориальный комплекс в спортзале подвергшейся нападению террористов школе, 1 сентября 2025 года

Мемориальный комплекс в спортзале подвергшейся нападению террористов школе, 1 сентября 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Участники во время мероприятий

Участники во время мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло (в центре) во время траурных мероприятий на территории мемориального комплекса в спортзале школы, где боевики удерживали заложников

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло (в центре) во время траурных мероприятий на территории мемориального комплекса в спортзале школы, где боевики удерживали заложников

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

Участники мероприятий на территории мемориального комплекса «Город ангелов»

Участники мероприятий на территории мемориального комплекса «Город ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Заур Фарниев

