Механизм помощи пострадавшим в теракте в Беслане продлили до 2030 года

Механизм адресной материальной помощи пострадавшим в теракте в Беслане по поручению президента Владимира Путина продлили до 2030 года. Об этом рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло во время визита в республику премьер-министра Михаила Мишустина. Господин Меняйло представил ему генеральный план социально-экономического развития Беслана.

По словам главы республики, на оплату специализированной медпомощи и реабилитации, а также санаторно-курортное лечение жертв теракта в 2021–2028 годах выделят 603,3 млн руб. Ежегодная субсидия на адресную помощь увеличена с 44 млн до 100 млн руб. В городе также намерены реставрировать мемориальный комплекс «Город ангелов», созданный в память о жертвах теракта. На эти цели выделят 110 млн руб. Помимо этого планируется строительство международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма «Беслан. Школа №1», передает ТАСС.

1 сентября 2004 года при захвате террористами школы в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, терроризме и захвате заложников. В августе 2024-го Владимир Путин поручил главе Северной Осетии держать на контроле уголовное дело. По состоянию на прошлый год СКР не установил личности пяти убитых захватчиков школы.

О прошлогодней траурной вахте памяти в Беслане читайте в материале «Ъ» «"Пять одноклассников у меня не вернулись домой"».