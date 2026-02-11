Получивший 7 лет за взятки бывший омский вице-премьер не смог оспорить приговор

Коллегия Омского областного суда сегодня оставила в силе наказание бывшему заместителю председателя правительства региона Владимиру Куприянову по делу о взятке. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба защиты, сообщил «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь облсуда Аскер Абишов.

Приговор Владимиру Куприянову, который ранее занимал пост заместителя председателя правительства региона — министра труда и соцразвития, Любинский районный суд вынес в ноябре 2025 года. За взяточничество (ч. 5 ст. 290 УК РФ) ему назначили 7 лет колонии строгого режима и штраф в размере 13 млн руб. Кроме того, экс-чиновнику установили четырехлетний запрет на занятие определенных должностей и лишили звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

В материалах СКР указывается, что чиновник получил взятки на 650 тыс. руб. от директора подведомственного интерната, взамен обеспечил руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности. Помимо денег в качестве взяток в деле фигурируют кожаный саквояж, газонокосилка, мотокультиватор, входная дверь, рольставни, несколько кубометров березовых дров и спорткомплекс. Обвинения в свой адрес бывший чиновник отрицает.

Илья Николаев