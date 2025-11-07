Чиновник шокирован сроком

Завершился суд над экс-заместителем председателя правительства Омской области — министром труда и соцразвития Владимиром Куприяновым. В материалах следствия указывается, что чиновник получил взятки на 650 тыс. руб. от директора подведомственного интерната, взамен обеспечил руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности. За коррупцию бывшего вице-премьера приговорили к семи годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 13 млн руб. Вину он не признал, заявив, что всегда работал для людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Омской области Владимир Куприянов отрицал в суде получении взяток

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области Бывший вице-премьер Омской области Владимир Куприянов отрицал в суде получении взяток

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области

В Омской области сегодня вынесли приговор Владимиру Куприянову, который ранее занимал пост заместителя председателя правительства региона — министра труда и соцразвития. Как рассказали в облпрокуратуре, за получение взятки ему назначили семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 13 млн руб. Кроме того, экс-чиновнику установили четырехлетний запрет на занятие определенных должностей и лишили звания «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

Также суд конфисковал в доход государства имущество, полученное обвиняемым в качестве взятки — газонокосилку стоимостью 42 тыс. руб., мотокультиватор (27 тыс. руб.) и спортивный комплекс (82 тыс. руб.).

Владимира Куприянова задержали 5 июня прошлого года в Омске, вскоре после того, как губернатор Омской области Виталий Хоценко отправил чиновника в отставку. Бывшего министра доставили под конвоем в Москву, Главное следственное управление СКР предъявило ему обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, наказание — от семи до 12 лет лишения свободы), Басманный райсуд столицы отправил его в СИЗО.

Описываемые в деле события произошли в 2018-2023 годах, когда во главе региона стоял Александр Бурков. Согласно версии следствия, министр Куприянов получил от директора подведомственного дома-интерната Валерия Башурова взятки деньгами, подарками и услугами на общую сумму почти 650 тыс. руб.

Со своей стороны, министр организовал руководителю соцучреждения беспрепятственное прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий и региональных наград, выделение интернату дополнительного финансирования на 4,5 млн руб.

В обеспечительных целях следователи добились ареста активов бывшего чиновника. В опись попали квартира в центре Омска, нежилое помещение, гараж, автомобиль Toyota Highlander и примерно 20 млн руб., хранившихся на банковских счетах, сообщила «Ъ-Сибирь» официальный представитель омского управления СКР Лариса Болдинова.

Когда расследование было завершено, Владимира Куприянова этапировали в Омск. Летом по делу о коррупции начался процесс, который проходил в Любинском райсуде. Выступая с последним словом, бывший зампред облправительства заявил, что преступлений не совершал, а выступление прокурора, который затребовал для него 10-летний срок, стало настоящим шоком. Подсудимый сказал, что всегда работал для людей и просил суд вынести объективное решение.

Константин Воронов