В Челябинске возбудили второе уголовное дело из-за бездомных собак на ЧМЗ

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело из-за непринятия мер по отлову безнадзорных собак в Металлургическом районе. Расследование ведется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба ведомства региона.

Дело возбуждено после публикации в СМИ видеообращения жителей садового товарищества «Строитель». По их словам, безнадзорные собаки напали на мужчину-инвалида и школьника. Животных отпугнули прохожие, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Несмотря на обращения, организация по отлову собак бездействует.

В настоящий момент следователи выявляют причины сложившейся ситуации.

Это уже второе уголовное дело, возбужденное по жалобам жителей Металлургического района на бездомных собак. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце января следственные органы Челябинской области также начали расследование после информации о нападении безнадзорного животного на местную жительницу на улице Румянцева. Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)

Ольга Воробьева