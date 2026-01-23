В Челябинске возбуждено дело из-за неотлова бездомных собак на ЧМЗ

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о непринятии мер по отлову бездомных собак в Металлургическом районе Челябинска. Решение было принято после новостей в СМИ о нападении безнадзорного животного на местную жительницу, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следкома, инцидент произошел возле одного из дома по улице Румянцева. Бездомная собака укусила местную жительницу за ногу, из-за чего ей понадобилась медицинская помощь и долгое лечение. При этом отлов бродячих животных все еще не организован.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ольга Воробьева