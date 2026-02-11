Участник СВО станет заместителем губернатора Курской области Хинштейна

На пост заместителя губернатора Курской области назначен участник СВО Сергей Фофанов. Он будет курировать сферы сельского хозяйства, экологии и промышленности в регионе. Об этом сообщил глава области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фофанов

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Сергей Фофанов

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

С января 2025 года обязанности профильного вице-губернатора исполнял Геннадий Бабаскин. Он переходит на должность советника главы региона.

Сергею Фофанову 56 лет. Он является ветераном СВО, награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени. Господин Фофанов имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Организация перевозок грузов водным транспортом». По данным курского губернатора, работал заместителем руководителя Агентства лесного хозяйства и возглавлял АО «Нефтефлот» в Самарской области. Согласно данным Rusprofile.ru, в регионе зарегистрировано только одноименное ЗАО. Его директором Сергей Фофанов являлся с апреля 2022 года по июнь 2024-го. ЗАО «Нефтефлот» было учреждено в январе 1996 года в Самаре. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Уставный капитал составляет 87,7 млн руб. Гендиректором является Вадим Голованов. Сведения об учредителях не раскрываются. В 2024 году компания выручила 1,5 млрд руб., чистая прибыль составила 15 млн.

Какие еще руководящие посты заняли участники СВО в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова