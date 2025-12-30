Минфин скоро выставит ЮГК на открытый аукцион
ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) будет продано на торгах. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью «России 24».
Глава Минфина РФ Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Открытый аукцион, будем выставлять на торги, — сказал глава Минфина. — Затягивать не будем».
В сентябре господин Силуанов сообщал, что правительство намерено до конца года продать перешедшие государству активы, в том числе ЮГК. «До 100 млрд руб. мы сможем привлечь от продажи поступивших в казну компаний», — указывал он.
Контрольный пакет ЮГК перешел в собственность государства после того, как суд по иску Генпрокуратуры конфисковал его у экс-владельца компании Константина Струкова.
Подробности — в материале «Ъ» «Константин Струков сдал золото».