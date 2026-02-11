Песков: Россия обсудит с США ситуацию с венесуэльской нефтью

Россия обсудит с США по имеющимся каналам связи ситуацию с венесуэльской нефтью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов об американской лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы, запрещающей транзакции с лицами и компаниями из России.

«У нас действительно есть наши инвестиции в Венесуэле, есть долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность»,— сказал господин Песков.

10 февраля Минфин США выдал три лицензии венесуэльским компаниям на операции с нефтью. Две из них запрещают любые транзакции с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы. До этого глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что после захвата американскими военнослужащими президента Венесуэлы Николаса Мадуро из страны стали вытеснять российские компании.

Подробнее об операции США — в материале «Ъ» «"Это был настоящий ад"».