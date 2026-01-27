Об операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января известно в основном из американских источников. Между тем невольными свидетелями удара по Каракасу оказались и венесуэльцы — люди, волею случая оказавшиеся не в то время не в том месте. С ними побеседовала корреспондент “Ъ” Вероника Вишнякова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Нам было просто страшно куда-то бежать» В ночь на 3 января, когда США провели беспрецедентную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обстрелам подверглись многие стратегические объекты Каракаса. Основной удар пришелся по военной базе «Форт-Тиуна». Ее называют государством в государстве. Тут расположены Министерство обороны, Генштаб, военная академия, казармы, склады боеприпасов и техники. Еще во времена президентства Уго Чавеса здесь же начали возводить жилые кварталы. В многоквартирные дома заселили семьи военных и гражданского персонала. Наш водитель, пожилой венесуэлец, рассказывает, что это было сделано специально, чтобы подставить живой щит в случае каких-либо военных действий. Заехать в «Форт-Тиуну» оказалось несложно, хотя блокпост защищен внушительными заграждениями и охраняется военными с автоматами. После проверки документов суровость с их лиц слетает, сменяясь сдержанными улыбками: «Это русские!». Внутри база разделена на сектора высокими заборами: бетонными вокруг военных объектов и проволочными — вокруг гражданских. Разрушений пока не видно. Наш водитель поясняет: разрушены были военные объекты в глубине базы, к ним не проехать. Хотя и многоквартирным домам тоже досталось. «Это был настоящий ад. Мы проснулись оттого, что все загрохотало, стены нашего дома заходили ходуном»,— рассказывает Фреви, который вместе с семьей живет на территории «Форт-Тиуны». «Мы с женой бросились к окну и увидели, что прямо над соседним домом очень низко завис вертолет,— говорит он и рисует руками в воздухе гигантскую машину,— а потом он взял и открыл огонь. Не по нам, а по соседнему военному объекту. Мы очень испугались и сразу присели на пол». Слышались пулеметные очереди, потом к ним прибавились взрывы. Спустя какое-то время, продолжает Фреви, они с женой вновь попытались подойти к окну. То, что они увидели, их поразило: из домов начали выбегать люди, целыми семьями, с детьми, и пытаться на машинах уехать из этого района. На дороге образовалась большая пробка. Но Фреви с женой решили остаться дома. «Нам было просто страшно куда-то бежать. Я до сих пор не чувствую себя в безопасности»,— говорит он с натянутой улыбкой, за которой скрывается целая гамма эмоций. У него не укладывается в голове, как некоторым из его соседей хватило духу спокойно стоять в проемах окон и снимать на телефон происходящее. Особенно если стекла в этих окнах были выбиты взрывной волной.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У американцев было много пособников» Операция США в Венесуэле оставила много вопросов. Один из них: почему противовоздушная система страны никак не отреагировала на американский налет? «Наши системы ПВО не работали, и к этому определенно кто-то приложил руку. Все системы были выведены из строя»,— рассказывает член руководства Sierra Maestra, одного из самых влиятельных проправительственных военизированных формирований (коллективос) Каракаса. Свое имя он не называет и, возможно, поэтому говорит довольно открыто. По его словам, ЦРУ провело очень основательную подготовку к операции — «им удалось подкупить многих из числа военных». Деньги по меркам Венесуэлы предлагали хорошие. «У них было много пособников, которые знали ситуацию изнутри и имели возможность устраивать акты саботажа»,— продолжает мой собеседник. Пока мы разговариваем, меня снимают на телефоны несколько мужчин в штатском. Иногда они подходят вплотную, чтобы крупным планом снять лицо. В районе 23 de Enero, где проходило интервью, за нами всюду следовал черный автомобиль, который отстал, только когда мы отъехали на порядочное расстояние. Корреспонденты “Ъ” увидели, чем живет Каракас после похищения Мадуро Все дело в том, что в этом районе расположены штаб-квартиры наиболее известных коллективос. Кроме Sierra Maestra, это еще и La Piedrita, Alexis Vive. Людей в форме и с автоматами на улицах здесь больше, чем гражданских. Фактически эти военизированные формирования выполняют роль теневой власти, помогая правительству контролировать местное население. Многие члены коллективос задействованы в охране военных объектов и патрулировании улиц, они же разбираются с оппозицией, дежурят на митингах и даже раздают еду малоимущим. Неудивительно, что в период подготовки и во время операции США ЦРУ проявляло активность и в этом районе. Целью американцев было дестабилизировать деятельность военизированных формирований и не дать им оказать поддержку регулярной армии. Можно сказать, что своей цели американцы добились. Все это время коллективос просто бездействовали. Теперь они, конечно, храбрятся и выражают лояльность новым властям. «Мы поддерживаем Дельси Родригес и приняли ее в качестве главнокомандующего»,— сказал мой собеседник из Sierra Maestra. «Соединенным Штатам нужна наша нефть, и мы можем вести с ними диалог по нефти, но это должно быть уважительным общением двух президентов за столом переговоров»,— продолжает руководитель Sierra Maestra. По его словам, политические решения в Венесуэле принимают не США.

«Они нас бомбят!» Со стороны может показаться, что американская операция затронула очень ограниченную группу людей в Каракасе, но пострадавших и свидетелей разрушений хватает повсюду. Так, когда американцы пытались вывести из строя вышки связи в районе Эль-Атильо, один из ударов пришелся по жилому дому. Кадры взрыва, повредившего первый этаж двухэтажного здания, активно распространялись в соцсетях и в первые же дни после обстрела привлекли к этому месту десятки журналистов. Владелец дома говорит, что устал от повышенного внимания и просто хочет спокойно жить. Здание, на которое мы смотрим, уже практически восстановлено: стены покрыты свежей желтой краской, а трое рабочих заканчивают вставлять окна на втором этаже. О месте взрыва напоминает лишь воронка возле дома. Его отремонтировали так быстро, потому что власти оплатили стоимость работ и выделили рабочих. Телевышки, которые были целью ударов, пострадали несильно. Американцам удалось вывести из строя лишь одну из них: после прилета она стала похожа на Пизанскую башню. Впрочем, сейчас ее уже выровняли, а о разрушениях напоминают лишь несколько дыр в конструкции башни и поваленный забор рядом. «Я помню, как проснулась ночью от грохота и не могла поверить, что это происходит наяву. Я стала тормошить мужа и орать: "Они нас бомбят!"»,— вспоминает Мария. Она живет в нескольких минутах езды от пострадавшего дома и вспоминает, как на следующий день после бомбежки пошла осматривать окрестности. Реакцией на увиденное стал глубокий шок. О похожем опыте рассказывают и две пожилые женщины, с которыми мы сидим в сквере небольшого туристического квартала в Эль-Атильо. Иностранцы сюда доезжали редко, но вот местные любили выбраться на целый день. Заняться здесь есть чем: от разглядывания яркой архитектуры малоэтажных домов до обеда в одном из многочисленных уютных кафе. Сейчас же здесь преимущественно пусто, сувенирный магазин и вовсе закрыт. «Я помню, как дома задрожали, как мы услышали звуки выстрелов, выглянули в окно, но ничего не видели. Разве что дым где-то наверху, на горе. Сразу полезли в интернет и увидели, что делают американцы»,— говорит одна из женщин. «Первые дни после этого у нас вообще никого здесь не было, абсолютная тишина. Но сейчас люди стали понемногу возвращаться. И мы тоже скоро вернемся к привычной жизни»,— заверяет другая.

Вероника Вишнякова