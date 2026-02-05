Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы

Российские компании вытесняются из Венесуэлы «вслед за событиями» в республике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 3 января американские военнослужащие захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы»,— сказал господин Лавров в интервью RT.

В США господину Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Они не признали вину. После операции США установили контроль над продажей нефти из Венесуэлы.

Подробнее об операции США — в материале «Ъ» «“Это был настоящий ад”».