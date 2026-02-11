Подержанные автомобили в Воронежской области подорожали на 3,3% за месяц

За январь средняя цена подержанного автомобиля в Воронежской области поднялась до 1,32 млн руб. — рост относительно декабря составил 3,3%. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В то же время анализ ценовой динамики на вторичном авторынке региона показывает, что отдельные модели заметно потеряли в стоимости. Максимальное снижение цены зафиксировано у Changan Alsvin — 7,5% (до 856 тыс. руб.). Далее следуют Chevrolet Aveo (-6,9%, до 625 тыс. руб.) и Nissan Qashqai (-6,5%,до 1,95 млн руб.). В пятерку моделей с наиболее выраженным уменьшением стоимости также вошли Daewoo Gentra (-6,2%, до 598 тыс. руб.) и Skoda Octavia (-5,5%, до 745 тыс. руб.).

К концу января доля присутствия дилерских компаний на российском рынке составила 19%, тогда как в сентябре-октябре 2025 года этот показатель находился на уровне 16%. Аналитики также зафиксировали рост потребительской активности — по сравнению с декабрем спрос в январе 2026 года вырос на 6%.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» на прошлой неделе, новые автомобили в Воронежской области в начале года подорожали на 5%.

О тенденциях на авторынке макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова