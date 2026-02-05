В Воронежской области в январе на 5% подорожали новые автомобили

В январе 2026 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в Воронежской области составила 3 млн руб., что на 4,5% больше, чем в декабре 2025-го. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «Авто.ру». По оценке компании, рост цен связан с пересмотром производителями розничных прайсов, повышением утилизационного сбора, а также с увеличением доли отечественных марок в структуре продаж.

В Воронежской области наиболее заметный рост средней цены — более 5% — в компании «Авто.ру» зафиксировали у китайского кроссовера Haval F7: в январе его стоимость достигла 3,4 млн руб. В число наиболее подорожавших моделей также вошли Omoda C5, цена которой увеличилась на 4,6%, до 2,6 млн руб., и Jaecoo J7, подорожавший на 3%, до 3,3 млн руб.

В то же время сильнее всех подешевела Lada Aura: средняя стоимость автомобиля снизилась на 6,2% и составила 2,6 млн руб. Следом идет Jaecoo J8, цена которого сократилась на 3,7%, до 4,7 млн руб. Также подешевела Lada Largus — на 3,1%, до 1,7 млн руб.

Как отметили в компании, в целом по РФ по сравнению с январем 2025 года предложение российских автомобилей в январе 2026-го выросло на 11%. В результате средняя цена нового автомобиля отечественного производства в РФ достигла 2 млн руб., тогда как средняя стоимость машин китайских брендов составила 3,9 млн руб.

Подробнее о тенденциях на авторынке макрорегиона — в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова