Экс-главу ЮУ КЖСИ отправили в колонию-поселение за злоупотребление полномочиями

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» Владимиру Атаманченко, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили 18 месяцев колонии-поселения. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил Владимир Атаманченко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По словам его адвоката Анастасии Межеровой, экс-директор ЮУ КЖСИ признал вину в содеянном. Вопрос об обжаловании будет решен после изучения полного решения суда. Владимир Атаманченко должен самостоятельно добраться до места отбывания наказания.

Приговор вынесли после повторного рассмотрения дела. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2025 года Центральный районный суд назначил наказание Владимиру Атаманченко в виде полутора лет условного лишения свободы. Но прокурор обжаловал это решение из-за «чрезмерной мягкости». В ноябре Челябинский областной суд направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

По версии следствия, Владимир Атаманченко, возглавляя ЮУ КЖСИ, получил в подотчет 34 млн руб., которые использовал в личных целях для погашения займов.

Ольга Воробьева