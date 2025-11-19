«Несправедливость чрезмерной мягкости»

Центральный районный суд Челябинска заново рассмотрит уголовное дело бывшего гендиректора АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» (ЮУ КЖСИ, принадлежит правительству региона) Владимира Атаманченко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом 34 млн руб. Приговор, которым фигуранту назначили полтора года условно, отменил областной суд по представлению прокуратуры. Гособвинитель считает наказание несправедливым «вследствие его чрезмерной мягкости». По мнению признавшего вину Владимира Атаманченко, суд первой инстанции принял «взвешенное решение, соответствующее тяжести преступления».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Челябинский областной суд отменил приговор экс-руководителю правительственной ЮУ КЖСИ Владимиру Атаманченко, осужденному на один год шесть месяцев условного лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд в ином составе, сообщает прокуратура Челябинской области.

На официальном сайте суда указано, что основанием для отмены приговора стало «существенное нарушение уголовно-процессуального закона».

Апелляционные представления на решение Центрального районного суда от 24 сентября 2025 года в областной суд направили прокуратура и представитель потерпевшего — ЮУ КЖСИ.

Надзорное ведомство указало на «несправедливость назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости», необоснованный отказ в рассмотрении иска потерпевшей стороны о возмещении вреда и, соответственно, нарушение ее прав. Также прокуратура считает, что суд первой инстанции допустил нарушения уголовного закона при учете смягчающих обстоятельств.

Представитель потерпевшего в апелляционной жалобе представил аналогичные доводы в части вопроса об исковых требованиях и справедливости назначенного наказания.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции государственный обвинитель просил назначить Владимиру Атаманченко наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

В сентябре Центральный райсуд установил, что с ноября 2021-го по август 2023 года генеральный директор АО СЗ «ЮУ КЖСИ» получил в подотчет денежные средства в сумме 34 млн руб. и использовал их в личных целях – для погашения займов. Правительственной корпорации таким образом был причинен ущерб в особо крупном размере.

Суд первой инстанции посчитал, что исковые требования представителя потерпевшего о возмещении ущерба должны рассматриваться в рамках гражданского процесса.

Владимир Атаманченко признал вину в злоупотреблении полномочиями и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. В разговоре с „Ъ-Южный Урал“ он отметил, что преступление совершил под воздействием третьих лиц, чьих имен не может называть в связи с подпиской о неразглашении.

«Это все есть в материалах дела и в обвинительном заключении прокурора. Мы считаем, Центральный районный суд принял взвешенное решение, соответствующее тяжести преступления в части злоупотребления. Что касается решения об отмене приговора, пока не получили мотивировку от судьи, мы не можем его прокомментировать»,— сообщил Владимир Атаманченко.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали экс-руководителя ЮУ КЖСИ в конце мая 2024 года. Изначально в отношении него возбудили уголовное дело о растрате 34 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но впоследствии статью обвинения переквалифицировали. После задержания суд отправил Владимира Атаманченко в следственный изолятор, но вскоре он вышел на свободу.

Это не первое дело Владимира Атаманченко. В 2023 году его заподозрили в злоупотреблении полномочиями и отправили на несколько месяцев под домашний арест. Тогда, по версии следствия, он занял у корпорации 10 млн руб. и не вернул. В апреле 2024 года Центральный районный суд прекратил дело, поскольку бывший гендиректор ЮУ КЖСИ выплатил долг. Фигуранту назначили штраф в размере 40 тыс. руб.

Юлия Гарипова