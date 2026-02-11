Посольство РФ сообщило о проработке поставок топлива на Кубу

Самолеты российских авиалиний продолжают заправляться на Кубе, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Гаване. По данным диппредставительства, сейчас прорабатывается возможность поставок топлива из России на Кубу. Какие-либо подробности переговоров в посольстве не привели.

Фото: Norlys Perez / Reuters

В декабре США заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы — главного поставщика топлива на Кубу. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу. В том же месяце Financial Times писала, что нефти на острове осталось на 15–20 дней. Air Canada прекратила полеты на Кубу из-за невозможности заправлять там самолеты.

Из России в города Кубы летают авиакомпании «Россия» и «Нордвинд». В начале февраля бронирования российскими путешественниками туров на Кубу сократились на 28,7% за неделю из-за перебоев с авиасообщением.

