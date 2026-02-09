Отдых пахнет керосином

Бронирования российскими путешественниками туров на Кубу сократились на 28,7% за неделю из-за перебоев с авиасообщением. Перевозчики вынуждены менять маршруты рейсов из-за начавшегося топливного кризиса, что также привело к приостановке работы ряда отелей и автомобильных перевозок. Куба оставалась единственной страной Латинской Америки, сохранявшей с Россией прямое авиасообщение. Транзитом туристы добираются через остров в том числе в Мексику и Доминиканскую Республику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество бронирований туров на Кубу с 1 по 9 февраля снизилось на 28,7% к предыдущей неделе, подсчитали в «Слетать.ру». Число проданных авиабилетов в страну, по данным OneTwoTrip, в январе-феврале снизилось на 40% год к году. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева не исключает краткосрочного снижения спроса на 50% до стабилизации ситуации.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина связывает снижение спроса на Кубу с начавшимся в стране топливным кризисом. В туроператоре «Русский экспресс» рассказали, что планировавшие лететь на Кубу туристы сейчас аннулируют заявки. В Level.Travel заявили о единичных запросах из-за отмен вылета.

9 февраля международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване сообщил, что девять аэропортов страны с 10 февраля по 11 марта приостановят заправку самолетов авиационным керосином из-за нехватки топлива. Его дефицит возник в свете политического кризиса в Венесуэле, выступающей основным поставщиком Кубы. Это привело к сбоям в расписании. Отраслевое издание Tourdom сообщило, что рейс «России» (входит в группу «Аэрофлот») из аэропорта Шереметьево перенес вылет почти на шесть часов, а после отправился в Гавану без пассажиров. На рынке предположили, что борт был вывозным: по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас на Кубе 4,2–4,7 тыс. российских туристов.

Одновременно из поисковой выдачи на сайте «Аэрофлота» пропала информация о вылетах на Кубу в ближайшие дни. Спустя несколько часов отдельные предложения появились: вечером 9 февраля на маршруте Москва—Гавана было одно место на 15 февраля по цене от 636,3 тыс. руб. Других вариантов не оставалось. В группе «Аэрофлот» заявили о намерении продолжить программу полетов «России» в Гавану и Варадеро. Полеты могут осуществляться с дополнительной посадкой на дозаправку. На сайте Nordwind билеты в Ольгин и Варадеро были доступны. Рейсы Conviasa из Санкт-Петербурга на Кубу отменены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поясняет, что определить место для заправки самолетов не так просто: практически весь маршрут проходит над водной территорией. До недавнего времени для этого походила Венесуэла, говорит он. Еще одним вариантом эксперт называет снижение коммерческой загрузки судов, предполагающее сокращение расхода топлива.

Дополнительной проблемой для туристов стало закрытие отелей. В АТОР отмечают, что приостановили работу семь популярных у российских туристов объектов. Путешественников из них бесплатно переселяют. Политику отельеров госпожа Воронина связывает с экономией электроэнергии.

Куба — одно из востребованных туристических направлений.

В 2025 году россияне, по оценкам АТОР, совершили в страну 131,9 тыс. поездок. За год показатель сократился на 29,1%.

Но в начале этого года тенденция начала меняться. В «Русском экспрессе» зафиксировали в январе-феврале 2026 года рост спроса на направление более чем в десять раз. Это могло быть связано с фактическим закрытием для туристов Венесуэлы: на Кубу переориентировался основной поток туристов (см. “Ъ” от 12 января). Направление оставалось относительно доступным. Согласно Level.Travel, средний чек при бронировании тура на Кубу на 1–8 февраля составил 233 тыс. руб., что меньше год к году на 20%.

Дмитрий Горин обращает внимание, что, хотя Куба не выступала направлением массового туризма, это единственная страна в регионе, с которой у России остается прямое авиасообщение. Отсюда путешественники могли следовать в другие страны — например, в Мексику, Доминиканскую Республику, на Багамские острова или в Венесуэлу. Для таких туристов сейчас ищут альтернативные варианты перелета, отмечают в «Русском экспрессе». Дарья Домостроева отмечает, что полеты мексиканских авиакомпаний с Кубы и обратно пока осуществляются.

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина