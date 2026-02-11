Свердловчане перечислили 934 млрд рублей налогов в бюджет за 2025 год

Налогоплательщики Свердловской области перечислили в бюджет 934 млрд руб. за 2025 год, что на 13% превышает показатели предыдущего года, сообщила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова на пресс-конференции.

«Самым бюджетообразующим налогом был налог на добавленную стоимость — на него приходится 36% или 335 млрд руб. Следующий крупный налог — это налог на доходы физических лиц — 266 млрд руб. или 28%, и дальше идет налог на прибыль и налоги на имущество»,— рассказала госпожа Рябова.

Из общей суммы 439 млрд руб. поступили в федеральный бюджет, остальные средства остались в региональном и местных бюджетах. «Если смотреть внутри консолидированного бюджета Свердловской области, то наибольшая доля приходится на доходы физлиц — 250 млрд руб.»,— добавила Марина Рябова.

В регионе зарегистрировано около 470 тыс. самозанятых. Среди них 3,6% работают в сфере перевозок, 2,8% — в IT-сфере, 2,2% — водители, 2,1% — предоставляют информационные услуги, аренда квартир — 1,8%, услуги красоты — 1,4%. Самозанятые в регионе выплатили 4 млрд руб. налогов, что, по мнению Марины Рябовой, является «беспрецедентно низкой суммой». Из 4 млрд руб. 2,6 млрд руб. были перечислены в областной бюджет.

Рост налоговых поступлений, по оценке заместителя руководителя управления, связан с увеличением индекса промышленного производства и ростом заработных плат на 15%. Эти показатели, как считает госпожа Рябова, свидетельствуют о росте экономики региона.

Напомним, ранее в Свердловской области был создан специализированный отдел в Следственном комитете для расследования налоговых преступлений.

Мария Игнатова