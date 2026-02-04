Число самозанятых в Свердловской области выросло на 112 тысяч человек за год

По итогам 2025 года в Свердловской области число самозанятых выросло на 112 тыс. человек, рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. На сегодняшний день в регионе данный налоговый режим выбрали более 470 тыс. человек.

«Нужно сказать, что этот специальный налоговый режим будет работать до конца 2028 года как экспериментальный режим. Очень важно, чтобы федеральный законодатель заранее проинформировал о дальнейшей судьбе этого режима, это тоже будет определять работу с этими людьми»,— рассказала на пресс-конференции госпожа Артюх.

Напомним, экспериментальный режим самозанятости действует в РФ с 2018 года. Он предусматривает льготное налогообложение: 4% с доходов от физлиц и 6% — от юридических лиц.

Мария Игнатова