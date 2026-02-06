В Свердловском СК создан отдел по расследованию налоговых преступлений

В Свердловской области создан специализированный отдел в Следственном комитете для расследования налоговых преступлений. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Новое подразделение будет заниматься выявлением лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Официальное название структуры — шестой отдел по расследованию особо важных дел. Согласно данным на сайте ведомства, руководителем отдела является майор юстиции Олег Остриков.

Полина Бабинцева