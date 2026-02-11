Жителям пострадавших от обстрелов регионов выплатили почти 300 млн руб. матпомощи

Материальную помощь оказали 28 тыс. жителей регионов России, пострадавших от боевых действий, заявил глава МЧС Александр Куренков на итоговой коллегии ведомства. Выплаты получили жители ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Сумма выплат превысила 285 млн руб.

По данным МЧС, жителям пострадавших регионов доставили более 14 тыс. тонн грузов. Господин Куренков также сообщил, что свыше 20 тыс. защитных сооружений гражданской обороны в 82 регионах планируют привести в рабочее состояние. «В 45 субъектах России утверждены планы приведения в готовность систем оповещения населения»,— добавил министр (цитата по ТАСС).

В декабре президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье в приграничных регионах России. В правительстве говорили, что готовят варианты компенсаций. Часть из них уже выплачивалась за счет региональных бюджетов, уточнял вице-премьер Марат Хуснуллин.