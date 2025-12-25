Хуснуллин пообещал компенсации за второе утраченное жилье в приграничье

Правительство России в ближайшее время представит варианты компенсаций за второе жилье, утраченное жителями регионов, граничащих с Украиной. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы сейчас оцениваем вместе с Минфином, сколько будет стоить в деньгах решение. <…> По поручению президента эту задачу решим», — сказал он после открытого заседания правкомиссии по региональному развитию (цитата по ТАСС).

По словам господина Хуснуллина, часть компенсаций за второе жилье уже выплачивалась за счет региональных бюджетов. При проработке возможных федеральных решений власти намерены учитывать наличие страхового покрытия, а также число прописанных в этом жилье.

19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента ГТРК из Белгородской области на ежегодной пресс-конференции, пообещал проработать вопрос компенсаций за второе жилье, утраченное из-за обстрелов ВСУ в приграничных регионах.