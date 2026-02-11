Ford зафиксировал рекордный чистый убыток

Американский автопроизводитель Ford зафиксировал самый значительный чистый убыток за квартал в истории компании из-за списаний по программе электромобилей (Model e). В октябре—декабре 2025 года показатель составил $11,1 млрд, передает AFP.

В декабре компания сообщила, что списания в подразделении электромобилей составят около $19,5 млрд. Из-за изменений в тарифной политике администрации президента США Дональда Трампа Ford понес дополнительный ущерб в $900 млн. Квартальная выручка компании сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до $45,9 млрд. По итогам 2025 года чистый убыток автопроизводителя составил $8,2 млрд, против прибыли $5,9 млрд за 2024 год. Выручка компании увеличилась до $187,3 млрд (+1%).

По словам финансового директора компании Шерри Хаус, объемы продаж Ford пострадали также из-за двух пожаров, произошедших в октябре и ноябре прошлого года на алюминиевом заводе Novelis Oswego в Нью-Йорке. Убытки компании из-за инцидентов составили $2 млрд.

В декабре Ford отказался от производства электрической версии своего пикапа F-150 на фоне ожидаемых убытков в размере $19,5 млрд, связанных с бизнесом по выпуску электромобилей. Помимо электрического F-150 компания планировала прекратить производство электрического грузовика и электрических коммерческих фургонов. К концу 2025 года убытки автопроизводителя из-за низкого спроса на некоторые модели электромобилей составили $13 млрд.