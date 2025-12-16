WSJ: Ford пересмотрел стратегию выпуска электромобилей после потери $20 млрд

Американский автопроизводитель Ford отказался от производства электрической версии своего пикапа F-150 на фоне ожидаемых убытков в размере $19,5 млрд, связанных с бизнесом по выпуску электромобилей. Помимо электрического F-150 будут также прекращено производство «еще одного электрического грузовика и электрических коммерческих фургонов», сообщает The Wall Street Journal.

Издание также уточняет, что сумма убытка — одно из крупнейших списания активов в истории Ford. Убытки автопроизводителя из-за низкого спроса на некоторые модели электромобилей составили $13 млрд, еще $6,5 млрд приходятся на закрытый завод в Кентукки по производству аккумуляторных батарей, в который Ford инвестировал совместно с SK Group.

Автопроизводитель намерен «укрепить свою линейку автомобилей с бензиновыми двигателями, постепенно переходя к выпуску гибридных моделей». Полностью отказываться от электромобилей Ford не намерен, сохранив планы по выпуску к 2027 году нового электронного пикапа стоимостью около $30 тыс.

Влад Никифоров