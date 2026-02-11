Амурское заксобрание отложило выдвижение ветерана СВО в новый состав ЦИКа

Законодательное собрание Амурской области перенесло запланированное на 11 февраля голосование по вопросу о выдвижении в новый состав Центризбиркома (ЦИК) Героя России, ветерана СВО и члена избиркома Приморского края Артура Потапова. Причины решения неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Потапов

Зампред комитета Роман Кобызов предположил, что перенос голосования может быть связан с позицией главы Приморского края Олега Кожемяко, у которого «есть свои виды» на Артура Потапова. По словам депутата, губернатор «не хочет его отпускать из региона».

Накануне комитет по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламента рекомендовал региональному парламенту предложить Совету федерации кандидатуру господина Потапова для назначения в ЦИК. По данным «Ъ», ветеран может сменить действующего члена комиссии по квоте верхней палаты Бориса Эбзеева.

ЦИК состоит из 15 человек, которых на паритетной основе назначают Совет федерации (по предложениям регионов), Госдума (по предложениям фракций) и президент России. Как сообщал «Ъ», действующие члены комиссии по квоте верхней палаты Николай Булаев, Эльмира Хаймурзина и Людмила Маркина уже получили рекомендации от местных властей для переназначения в новый состав ЦИКа. По данным осведомленного источника, вероятнее всего, Евгений Шевченко ее тоже получит.

Анна Яшина, Благовещенск