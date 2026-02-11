Экс-сотруднице МинЖКХ Ставрополья ужесточили приговор за хищение 106 млн рублей

Бывшему заместителю начальника одного из отделов министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Анастасии Савченко ужесточили приговор за хищение более 106 млн руб., предназначенных для переселения жителей Херсонской области. Она проведет в колонии общего режима пять лет вместо вмененных первой инстанцией трех. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анастасия Савченко признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах» и по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», с ноября 2022 по апрель 2024 года Савченко использовала доступ к госинформационной системе «Реформа ЖКХ» для создания фиктивных учетных карточек со сведениями о переселенцах из Херсона и области. Подсудимая оформляла проекты постановлений для выплат, которые поступали на счета ее соучастников, а также изготавливала поддельные документы, имитируя сделки с недвижимостью в Пятигорске и Кисловодске. Организованная группа легализовала похищенные деньги, приобретая автомобили, ювелирные изделия и недвижимость.

Дело включало 29 эпизодов мошенничества и легализации денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело объединено в одно производство, по нему арестовали имущество обвиняемых. Савченко приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишили права занимать госдолжности на 1,5 года.

Ранее чиновницу уволили за утрату доверия. Ее сообщники уже понесли уголовное наказание в рамках отдельного производства. Расследование и суд проходили с участием прокуратуры Ленинского района Ставрополя и регионального МВД.

Наталья Белоштейн