iPhone уводят от RuStore

Ритейлеры нашли способ продавать iPhone без RuStore. На новую схему обратил внимание “Ъ FM”. С 1 сентября вступил в силу закон, который запрещает продажу смартфонов без российского магазина приложений. Но корпорация Apple отказалась предустанавливать RuStore на свою технику. За продажу смартфонов без приложения селлерам грозит штраф до 200 тыс. руб. Однако, как выяснил “Ъ FM”, ритейлеры начали реализовывать такую технику как «бракованную». Статус позволяет не выполнять обязательное требование о наличии RuStore на смартфоне.

Впрочем, законодатели могут прикрыть эту лазейку, допускает основатель магазина и сервисного центра iSfera Александр Бодунков: «Динамика пойдет вниз, но у официальных реселлеров, таких как "Билайн", МТС, "М.Видео", DNS и прочих крупных сетей. Вряд ли продавец будет отказывать пользователю в возврате или ремонте гаджета, сославшись на брак, никто же не хочет портить свою репутацию. Они в любом случае обязаны обменять устройство на аналогичный товар в случае брака. Это чисто формальный обход закона, чтобы продавать технику Apple, находиться в рынке, потому что никто не хочет терять долю этих устройств. Что касается скачка цен на iPhone, тем более на новые, которые выйдут буквально в сентябре, я думаю, что это ни на что не повлияет. Но, конечно, они могут поднять искусственно цены. Посмотрим, как будет на практике. По факту ни на что это влиять не должно».

Требование предустанавливать RuStore на смартфоны с Android и HarmonyOS появилось еще в 2023 году. Сначала его начали выполнять китайские бренды, например, Xiaomi, Vivo и Realme. Пользователи других Android-устройств могут установить RuStore на сайте приложения, в App Store же отечественного магазина нет до сих пор. При этом сервис Max, также обязательный для предустановки, доступен для скачивания на технике Apple. В перспективе нововведение может негативно сказаться на официальных продажах iPhone в России, предполагает IT-эксперт, основатель портала Vilianov.com Сергей Вильянов:

«Фактически это "нововведение" больнее всего ударит по официальной рознице. Они вынуждены либо указывать, что они продают б/у технику, либо что она имеет неустранимые недостатки. В общем, именно у официальной розницы будут неприятные ощущения, которые, скорее всего, приведут к сокращению предложения. А в неофициальной рознице, которая уже давно правит бал на российском рынке iPhone, абсолютно ничего не изменится. Все будет точно так же, как раньше, потому что все желающие купить iPhone прекрасно понимают, на что идут. Если вдобавок они еще и обращаются к неофициальным продавцам, которые предлагают достаточно выгодную цену, то их эти нюансы абсолютно не тревожат. В конечном счете на горизонте трех лет при отсутствии изменений это, конечно, приведет к дополнительному сокращению популярности iPhone в России, которая и так постепенно снижается».

В Роспотребнадзоре еще в 2023-м заявили, что ответственность за продажу устройств без RuStore несут как их изготовители, так и селлеры. Однако неизвестно, был ли оштрафован за нарушение этого требования кто-то из ритейлеров или вендоров. В RuStore комментировать ситуацию отказались, а в «М.Видео» на запрос “Ъ FM” не ответили по существу. Возможно, крупные сети действительно начнут поэтапно отказываться от iPhone и другой техники Apple, говорит директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей РАТЭК Антон Гуськов: «Здесь очень сложно делать какие-то прогнозы. Но совершенно очевидно, что, если на устройстве не будут находиться те приложения, которые необходимы, мы увидим на рынке перекос. Очень важно отметить, что RuStore должен быть установлен не просто любым способом, как все остальные приложения, а именно нативно, то есть в процессе производства. Часть покупателей может пойти на те же маркетплейсы, чтобы там приобрести устройство без RuStore. Соответственно, эти игроки получат необоснованное конкурентное преимущество».

По данным МТС, телефоны Apple занимают первое место в России по продажам в денежном выражении, удерживая 28% рынка. Следом идет Samsung, доля компании достигает одной пятой рынка. А тройку лидеров замыкает Xiaomi с 15%. Всего с января по июнь этого года в России было продано свыше 11 млн смартфонов на сумму около 275 млрд руб.

Андрей Дубков