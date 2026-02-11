Региональный проект позволяет на Ставрополье качественно ремонтировать дороги и мосты

Ставропольский край уверенно лидирует в ремонте объектов автодорожной инфраструктуры. Успех стал возможен благодаря реализации проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», подчеркнул губернатор региона Владимир Владимиров. С 2019 года нацпроект позволил привести к нормативу почти 1 тыс. км трасс, а также 38 мостов краевого и местного значения.



Приводить в нормативное состояние местные и региональные дороги, путепроводы и т. п. объекты на Ставрополье стало хорошей традицией. Так, еще в 2022 году в крае, по инициативе Владимира Владимирова, была запущена программа по приведению в нормативное состояние аварийных мостов и путепроводов. Строители тщательно отбирают объекты, ведущие в отдаленные села, к школам, больницам, отделениям связи и другим социально значимым учреждениям. Специалисты активно применяют современные материалы, передовые технологии и конструкции. На ключевых объектах проводят капитальный ремонт и реконструкцию — фактически строят мосты заново, усиливая фундаменты и опоры. На остальных сооружениях проводят текущий ремонт с заменой покрытия.

Как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа, мосты и путепроводы, ремонтируемые по нацпроекту участки дорог обеспечивают ежедневное транспортное сообщение жителей региона с районным центром, социально значимыми объектами — детскими садами, школами спортивными и оздоровительными организациями. По этим дорогам люди ездят каждый день, часто без объездов. Работы отличаются высокой трудоемкостью. Готовые объекты служат долгие годы со сроком гарантии на 5-8 лет.

«Во время обновления участков дорог происходит не только замена асфальта, но также устройство широких тротуаров для пешеходов. Для повышения безопасности наносится яркая разметка, специалисты устанавливают современное освещение и удобные остановочные павильоны с навесами, а также велодорожки и пандусы, где это необходимо»,— отметил Евгений Штепа.

Ремонты объектов дорожной инфраструктуры последовательно прошли в Ставропольской агломерации и новых малых агломерациях Кавказских Минеральных Вод. Подрядчики обновили ключевые трассы в Грачевском, Изобильненском, Кочубеевском, Труновском, Предгорном и Шпаковском округах, обновили участки дорог регионального значения, которые нуждались в ремонте, например, на транзитных магистралях «Кочубеевское — Балахоновское — Армавир», «Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская», «Западный обход Георгиевска», «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир», «Георгиевск — Новопавловск» и др.

Системный подход

В 2025 году на Ставрополье ввели в эксплуатацию 11 мостов общей протяженностью 375 метров. Пять объектов расположены на региональных трассах, шесть — на дорогах местного значения. В рамках нацпроекта в регионе были завершены работы на 50 объектах общей протяженностью 129 км. Доля дорог регионального значения, соответствующих нормативу выросла до 81,3%. Это — показатель системного подхода.

Кроме того, в прошлом году в крае дорожники серьезно обновили шесть ключевых мостов на местных дорогах. Например, в с. Рагули Апанасенковского округа это позволило создать надежное транспортное сообщение, обеспечив безопасный проезд к фермам, жилым домам, образовательным учреждениям. В Новоселицком округе починили мосты в трех селах Китаевское, Новоселицкое и Падинское. Обновлен мост и в Александровском округе. Это позволило местным жителям быстрее и комфортнее ездить по привычным маршрутам, не затрачивая время на объезд.

И это еще не все. В Пятигорске дорожники ввели эксплуатацию самый крупный объект 2025 года общей протяженностью 80 погонных метров. Реконструкция моста впервые проходила с одновременной заменой трамвайных путей, улучшив логистику не только для местных жителей, но и для туристов. Мост фактически связывает поселок Горячеводский со столицей Северо-Кавказского федерального округа. Жители Апанасенковского, Новоселицкого, Александровского округов и города-курорта получили безопасный и удобный проезд к образовательным, оздоровительным, спортивным учреждениям, к местам работы и досуга. В 2026 году, в рамках программы, которая реализуется по поручению Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с 2022 года, на автомобильных дорогах местного значения планируется обновить ещё четыре моста общей протяженностью 137 п.м. В планах — продолжить ремонт объектов в Пятигорске, Александровском и Новоселицком округах.

В прошлом году обновлены пять мостов на автодорогах регионального значения, в том числе два на стратегической трассе «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир». По одному — на магистралях «Минеральные Воды — Суворовская», «Красногвардейское — Покровское» и «Изобильный — Труновское — Кугульта». Эти артерии надежно соединяют Ставрополье с соседними субъектами России и обеспечивают транспортный поток в КМВ. Обновленные мосты обеспечивают также и бесперебойный транзит.

Новые задачи

Средства федерального и краевого бюджетов позволяют запускать на Ставрополье крупные, капиталоемкие проекты. Так, в 2026 году по нацпроекту в пределах малых агломераций КМВ планируется отремонтировать 9 участков местных дорог общей протяженностью 12 км, более 88 км краевых трасс и четыре моста. «Необходимые документы уже готовят, на ряде объектов стартуют подготовительные работы, включая земляные и свайные», — подтвердил министр.

Кроме того, в Минераловодском округе в 2026 году обновят 800 м ул. Мостовой и 2,3 км ул. Красной в рамках краевого проекта. Глава муниципалитета Максим Гаранжа отметил комплексный подход к решению задачи: вместе с дорогами появятся новые тротуары, современное освещение, современные остановочные павильоны с информационными табло. А за счет средств местного бюджета здесь приведут в порядок подъезд к кладбищу в с. Левокумка, пр-д Пионерский и пер. Летный в Минеральных Водах.