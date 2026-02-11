В Иркутске выявлена группа теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

В Иркутске пресечена деятельность криминальной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ, сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Иркутской области.

Как установила полиция, четверо злоумышленников в 2020 году организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Фигуранты дела незаконно занимались кассовым обслуживанием, инкассацией, денежными переводами, а также проводили операции по обналичиванию капитала. Комиссия за обналичку составляла не менее 12% от оборота. Общий финансовый поток от криминальной деятельности группы превысил 1 млрд руб., доход сообщников составил 194 млн руб.

Полиция изъяла 1,5 млн руб., более $100 тыс., €18,5 тыс., четыре автомобиля и два мотоцикла. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирске полиция возбудила уголовное дело о незаконном обналичивании свыше 2 млрд руб. Задержаны восемь участников преступной группы.

Михаил Кичанов