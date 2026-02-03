В Новосибирске завели дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей

Уголовное дело о незаконном обналичивании свыше 2 млрд руб. возбудила полиция Новосибирска. Задержаны восемь участников преступной группы, занимавшейся нелегальными банковскими операциями (ст. 172 УК РФ). Шесть из них находились в столице Сибири, двое — в Ялте, сообщили в МВД. Решается вопрос о мере пресечения для фигурантов.

По материалам дела, в период с 2023-го по 2024 год теневые банкиры предоставляли юридическим лицам на территории Новосибирской области услуги по обналичиванию, учредив для этого не менее 30 фирм-однодневок. Деньги заказчиков поступали на подконтрольные финансистам счета по фиктивным основаниям. Всего злоумышленники обналичили более 2 млрд руб., заработав на этой услуге примерно 105 млн руб., подсчитали в полиции.

У задержанных изъяли пакеты документов, денежные средства, сотовые телефоны, банковские и SIM-карты.

Илья Николаев