Количество рабочих поездок из Южной Азии в РФ выросло в 1,5 раза

Число рабочих поездок в Россию граждан Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы в 2025 году увеличилось в среднем в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ, с которыми ознакомились «Ведомости».

Если в 2024 году из этих стран было зафиксировано 28,4 тыс. рабочих поездок, то в 2025 году — уже 44,6 тыс. Основной поток обеспечила Индия: 38 тыс. поездок против 25,8 тыс. годом ранее. У граждан Шри-Ланки показатель вырос с 1,19 тыс. до 1,8 тыс. Наибольший относительный рост показали граждане Мьянмы — с 18 до более 230 поездок (увеличение в 13 раз) и Бангладеш — с 1,3 тыс. до более 4,5 тыс. (рост в 3,5 раза).

Граждане этих стран въезжают в Россию по визам в рамках квот Минтруда, которые устанавливаются ежегодно на основе заявок работодателей. Разрешение выдается на один год с возможностью продления еще на два, что позволяет находиться в РФ до трех лет безвыездно.

На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что Россия стремится привлечь граждан Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Китая, чтобы восполнить нехватку рабочей силы. В начале декабря во время визита президента России Владимира Путина в Индию две страны заключили соглашение, направленное на упрощение процедур временной трудовой миграции.