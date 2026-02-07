Bloomberg: Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке для поиска рабочих

В условиях демографических изменений Россия стремится привлечь граждан Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Китая, чтобы восполнить нехватку рабочей силы. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Проблема нехватки рабочих заняла значимое место во время визита президента России Владимира Путина в Индию 4 и 5 декабря 2025 года, отмечает агентство. Тогда две страны заключили соглашение, направленное на упрощение процедур временной трудовой миграции.

Согласно данным МВД, на которые ссылается Bloomberg, еще до заключения соглашения количество разрешений на работу, выданных Россией гражданам Индии, превысило в прошлом году 56 тыс. При этом в 2021-м их число достигало около 5 тыс. В 2025 году общее количество разрешений на работу, выданных иностранцам, достигло более 240 тыс. — это самый высокий показатель как минимум с 2017 года. Рост числа иностранных рабочих приходится на Туркменистан, Индию, Бангладеш, Шри-Ланку и Китай.

«Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда»,— приводит агентство слова Елены Веляевой, операционного директора кадрового агентства «Интруд». Госпожа Веляева рассказала, что помимо Индии компания ищет потенциальных кандидатов в Шри-Ланке и Мьянме. Кроме того, «Интруд» в партнерстве с Российской ассоциацией сварщиков создала в индийском городе Ченнаи учебный центр для сварщиков, где кандидаты проходят обучение и аттестацию перед приемом на работу в России, сообщила директор.

В условиях дефицита российские компании теперь больше заинтересованы в привлечении работников, привязанных к своей работе визами и контрактами, заявила Елена Веляева. По ее словам, мигранты из безвизовых регионов, таких как Центральная Азия, гораздо чаще меняют работодателей.

«Россия — новейшее пополнение в списке стран, предоставляющих рабочие места индийцам. В настоящее время там наблюдается нехватка рабочей силы. Поэтому это естественное совпадение»,— сообщил Амит Саксена, директор индийского агентства по подбору персонала Ambe International. Компания начала нанимать индийских сотрудников в Россию около трех месяцев назад.

При этом большинство китайских граждан, получающих рабочие визы, работают на собственных производственных предприятиях или в компаниях, сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, граждане КНР в основном заняты в малом и среднем бизнесе, таком как рестораны, логистика и оптовая торговля.