Тихоокеанский флот провел учения по поиску аварийной подлодки

Спасательное судно «Игорь Белоусов» и автономный глубоководный аппарат «АС-40» аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение вблизи побережья Приморья. Целью маневров был поиск и оказание помощи аварийной подводной лодке. Уточняется, что учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

Поиск условно затонувшей подлодки, оказавшейся на дне залива Петра Великого, велся расчетом телеуправляемого подводного аппарата «Пантера Плюс» в ходе глубоководного спуска, сообщила пресс-служба ТОФ. Затем с борта «Игоря Белоусова» был спущен «АС-40», «экипаж которого погрузился в указанном квадрате и провел осмотр места и макета условно аварийной подводной лодки». Далее глубоководный аппарат пристыковался к комингс-площадке макета и произвел вентиляцию отсеков условной субмарины. В завершение спасатели проверили связь и подачу электропитания на условно терпящую бедствие подлодку.

В июле прошлого года «Игорь Белоусов» и «АС-40» провели в заливе Петра Великого маневры по спасению экипажа условно аварийной субмарины. Тогда ее роль исполнила дизель-электрическая подводная лодка «Магадан».

Алексей Чернышев, Владивосток