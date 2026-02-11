Рябков: неприемлемо увязывать СВО с требованием прекратить торговлю с Россией

«Совершенно неприемлемо» связывать военную операцию на Украине с требованием прекратить торговлю с Россией, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он утверждает, что Россия «не воюет с Украиной», а действует в условиях специальной военной операции, единственная цель которой — защитить русских и русскоязычных людей на Украине.

«Западное понимание и объяснение происходящего не имеют ничего общего с нашим. Поэтому мы отвергаем и полностью дистанцируемся от любых попыток связать одно с другим. Не должно быть места для подобных санкций и подобного увязывания (одного с другим.—"Ъ")»,— сказал замминистра в интервью Indian Express.

В начале февраля президент США Дональд Трамп отменил дополнительную пошлину в размере 25% на товары из Индии. Взамен Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти. Как ожидается, в ближайшие пять лет Индия закупит в США продукцию на $500 млрд, при этом индийские экспортеры придут на американский рынок объемом $30 трлн.

