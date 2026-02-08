Моди торгуется раз

США и Индия достигли рамочного соглашения о торговле, которое кардинально изменит отношения между двумя странами. После балансирования на грани торговой войны стороны пошли на взаимные уступки, открывающие им доступ на рынки друг друга. Как ожидается, в ближайшие пять лет Индия закупит в США продукцию на $500 млрд, при этом индийские экспортеры придут на американский рынок объемом $30 трлн. Достигнутые договоренности стали крупной политической победой не только для президента Трампа, но и для премьер-министра Нарендры Моди. На этом фоне стороны предпочитают не обсуждать тему будущих закупок Индией российской нефти, которая перестала быть прежним раздражителем для Вашингтона.

Продлившийся полгода кризис в отношениях Вашингтона и Нью-Дели, самый острый за 12-летний период правления индийского премьера Нарендры Моди, завершился 7 февраля хеппи-эндом — достижением рамочного соглашения о торговле.

Подписание официального юридического документа ожидается в середине марта, однако ключевые политические решения, касающиеся параметров документа, уже согласованы. Это исключает для обеих сторон возможность торговой войны. «Соединенные Штаты и Индия рады объявить о достижении рамочного соглашения о временной договоренности, касающейся взаимовыгодной торговли»,— говорится в совместном заявлении сторон, обнародованном пресс-службой Белого дома.

Как следует из заявления, Индия намерена в течение пяти лет купить у США на $500 млрд энергоносители, летательные аппараты и запчасти к ним, драгоценные металлы, технологическую продукцию, коксующийся уголь. Кроме того, стороны нарастят торговлю технологической продукцией и сотрудничество в технологической сфере.

В рамках открытия рынков для экспортеров друг друга стороны упразднят или снизят взаимные пошлины на промышленные товары, продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, текстиль, органические химикаты и фармацевтическую продукцию.

В то время как президент Трамп не стал делать заявления по горячим следам рамочного соглашения с Индией, премьер-министр Моди, не скупясь на восторженные эпитеты, выразил удовлетворение торговой сделкой и отметил особую роль Трампа в успешном завершении переговоров.

«Мы достигли договоренностей о рамочном торговом соглашении между двумя нашими великими странами. Я благодарю президента Трампа за его личную приверженность укреплению связей между нашими странами. Индия и Соединенные Штаты разделяют приверженность развитию инноваций, и это рамочное соглашение еще больше углубит инвестиционное и технологическое партнерство между нами»,— написал Нарендра Моди в соцсети X.

По его словам, соглашение с США будет способствовать реализации долгосрочной стратегии Make in India («Сделай в Индии»), «открывая новые возможности для трудолюбивых индийских фермеров, предпринимателей, малых и средних предприятий, инноваторов в сфере стартапов, рыбаков и многих других».

Подробности торговой сделки раскрыл на пресс-конференции в Нью-Дели министр торговли Индии Пиюш Гоял. В своих ответах на вопросы журналистов он сделал акцент на том, что Нью-Дели удалось не поддаться давлению США по нескольким наиболее чувствительным вопросам, имеющим принципиальное значение для страны, ее продовольственной, экономической безопасности и социальной стабильности.

В частности, новое торговое соглашение не предусматривает поставок в Индию американских генетически модифицированных продуктов или других товаров, которые могут нанести ущерб индийским фермерам (напомним, что периодически вспыхивающие массовые протесты аграриев стали хронической головной болью для индийского правительства).

В целом, как заявил Пиюш Гоял, «все те продукты, в производстве которых Индия самодостаточна, были исключены из соглашения». Речь идет об основных продуктах питания, таких как кукуруза, рис, пшеница, просо.

«Никаких льгот для фруктов, выращиваемых в больших количествах,— бананов, цитрусовых и других, никаких льгот для мяса, птицы, молочных продуктов, соевых бобов, сахара и зерновых, никаких льгот для алкоголя и табака»,— продолжал перечислять министр торговли Индии американские товары, по которым уступки оказались невозможны.

«В сельскохозяйственном секторе также есть много товаров, которые будут экспортироваться из Индии в США и на которые будет устанавливаться нулевая взаимная пошлина, то есть дополнительная пошлина будет равна нулю. Это специи, чай, кофе и продукты из них, кокос и кокосовое масло, растительный воск, орех арека, бразильский орех, кешью и каштан. Также включены многие фрукты и овощи»,— сообщил еще одну хорошую новость для фермеров, имеющих претензии к властям, министр Гоял.

По словам министра, нулевая пошлина будет также применяться к таким экспортируемым из Индии в США товарам, как драгоценные камни, фармацевтическая продукция, смартфоны.

На фоне эйфории, царящей в Вашингтоне и Нью-Дели в связи с благополучным завершением напряженных торговых переговоров, стороны предпочитают не педалировать вопрос о поставках Индии российской нефти, на протяжении последних месяцев остававшийся яблоком раздора между двумя странами.

Торговые переговоры США и Индии, которые на начальном этапе шли весьма активно, резко осложнились после того, как 6 августа прошлого года США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с ее закупками российской нефти и нефтепродуктов. После этого общий объем американских пошлин для этой страны составил 50%. В Нью-Дели назвали эти меры неприемлемыми, после чего в торговых переговорах наступила долгая пауза.

Однако 7 февраля, через полгода после введения дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары, президент Трамп подписал указ об их отмене, заявив, что Индия обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители.

Индийская сторона до сих пор не подтвердила и не опровергла эту информацию.

В совместном заявлении США и Индии о рамочном соглашении по торговле при этом ничего не говорится о том, берет ли Нью-Дели на себя обязательства прекратить закупки российской нефти.

Примечательно, что на заданный ему вопрос журналистов об ограничениях на покупку нефти из России, инициированных президентом США, министр Гоял воздержался от ответа, лишь сообщив, что «на это отреагирует Министерство иностранных дел».

Таким, образом, Вашингтон и Нью-Дели, судя по всему, предпочитают не обсуждать тему будущих закупок Индией российской нефти, чтобы позволить каждой из сторон сохранить лицо и не омрачать праздник «исторического соглашения».

Сергей Строкань