Красноярское ЧОП предоставило ложные сведения для получения права на охрану школ

В Красноярске возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложных документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ) в отношении ООО «Охранное агентство "РатиборВ"». Прокуратура контролирует ход расследования, рассказали в надзорном ведомстве Красноярского края.

По данным прокуратуры, в конце 2025 года частная охранная организация (ЧОП) приняла участие в муниципальном конкурсе на оказание услуг безопасности в школах. В своей заявке «РатиборВ» представил договоры и акты об оказании вооруженной охраны государственному «Центру транспортной логистики» на общую сумму свыше 37 млн руб. Однако эти документы оказались подложными. Как пояснил замгендиректора ЧОП, фиктивные документы добавил неизвестный при подаче заявки на электронной торговой площадке.

Всего в конце 2025 года департамент муниципального заказа администрации Красноярска объявил закупку охранных услуг для десятков образовательных учреждений на 42,5 млн руб.

Ранее Железнодорожный райсуд Красноярска отправил под домашний арест на два месяца двух охранников школы, где восьмиклассница подожгла кабинет и напала на сверстников. Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате нападения ученицы пострадали шесть человек, включая учительницу.

Михаил Кичанов