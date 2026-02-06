Напавшую на детей ученицу красноярской школы отправили под арест

Железнодорожный райсуд Красноярска поместил под арест до 3 апреля школьницу, напавшую на сверстников с молотком в одной из местных школ. В отношении несовершеннолетней возбуждено угловое дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба региональных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также под домашний арест суд отправил охранницу учебного заведения. Ранее сообщалось о том, что директора школы Нелли Лукьянову по итогам проверки уволили.

Как писал «Ъ-Сибирь», 4 февраля ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку, после чего набросилась с молотком на нескольких учеников. Пострадали пятеро детей и их учитель. У трех пострадавших диагностировали ожоги, еще двое несовершеннолетних получили черепно-мозговые травмы. Сегодня стало известно, что троих детей вывели из ожогового шока. Сейчас они находятся в отделении реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Еще одна пострадавшая продолжает лечение в детском нейрохирургическом отделении больницы №20.

СУ СКР региона также были возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александра Стрелкова